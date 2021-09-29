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AB: Çin ve AB anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı

29.09.2021 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin ile AB'nin anlaşmazlıklara sahip olduğunu ancak birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini bildirdi.

AB: Çin ve AB anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı

Borrell’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, 11. AB-Çin Stratejik Diyalog Toplantısı gerçekleştirildi.

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BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşen Borrell, anlaşmazlıkların sürdüğüne ancak AB ve Çin’in pek çok önemli konuda birlikte çalışması ve AB-Çin İnsan Hakları Diyaloğu’nun yeniden başlatılması gerektiğine işaret etti.

Borrell, gelecek toplantının sene sonundan önce gerçekleşmesini umduğunu belirtti.

Açıklamada bu kapsamda Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong’daki durumun da görüşüldüğü aktarılırken, Borrell'in Tayvan ile ilgili AB'nin "Tek Çin" politikasına vurgu yaptığı paylaşıldı.

GÜÇLÜ BİR KOORDİNASYON İHTİYACI

İkilinin Myanmar konusunda AB ve Çin'in bölgesel istikrar için çıkar ve endişelerini paylaştığını kaydedilirken, Afganistan ile ilgili Borrell'in güçlü bir koordinasyon ihtiyacına değindiği ifade edildi.

AB’nin Hint-Pasifik stratejisinin ele alındığı görüşmede, Borrell’in bunun iş birliği içeren doğasına atıfta bulunduğu kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Avrupa Birliği Afganistan
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