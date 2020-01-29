AB, Çin'deki 600 vatandaşını tahliye etmeye hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüsü salgını sonrasında ülkede bulunan yaklaşık 600 vatandaşını tahliye için hazırlıkların başlatıldığını duyurdu.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek, Komisyonun koronavirüsü salgınına ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Komisyonun üye ülkeler arasında koordinasyon görevi gördüğünü kaydeden Kyriakides, halihazırda koronavirüsüne karşı bir tedavi bulunmadığını anımsattı.

AB'nin salgına ilişkin "karmaşık ve sürekli değişen" durumu yakından takip ettiğini belirten Kyriakides, birliğin genel anlamda hazırlıklı olduğunu ve talep edilmesi durumunda üçüncü ülkelere bilgi paylaşımı ve destek sağlayabileceğini söyledi.

- "AB vatandaşı 600 kişi var"

Lenarcic ise "Çin'de bulunan AB vatandaşı yaklaşık 600 kişi tahliye edilmek istediğini bildirdi. AB, bu kişilerin tahliyesi için gerekli yardımı sağlayacak ve koordinasyon rolünü sürdürecek." açıklamasında bulundu.