HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AB, Çin'deki 600 vatandaşını tahliye etmeye hazırlanıyor

AB, Çin'deki 600 vatandaşını tahliye etmeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

AB, Çin'deki 600 vatandaşını tahliye etmeye hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüsü salgını sonrasında ülkede bulunan yaklaşık 600 vatandaşını tahliye için hazırlıkların başlatıldığını duyurdu.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek, Komisyonun koronavirüsü salgınına ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Komisyonun üye ülkeler arasında koordinasyon görevi gördüğünü kaydeden Kyriakides, halihazırda koronavirüsüne karşı bir tedavi bulunmadığını anımsattı.

AB'nin salgına ilişkin "karmaşık ve sürekli değişen" durumu yakından takip ettiğini belirten Kyriakides, birliğin genel anlamda hazırlıklı olduğunu ve talep edilmesi durumunda üçüncü ülkelere bilgi paylaşımı ve destek sağlayabileceğini söyledi.

- "AB vatandaşı 600 kişi var"

Lenarcic ise "Çin'de bulunan AB vatandaşı yaklaşık 600 kişi tahliye edilmek istediğini bildirdi. AB, bu kişilerin tahliyesi için gerekli yardımı sağlayacak ve koordinasyon rolünü sürdürecek." açıklamasında bulundu.

Bu çerçevede AB'nin tahliye maliyetinin yüzde 75'ini karşılayabileceğini ifade eden Lenarcic, Çin ile iş birliğinin de iyi bir şekilde yürütüldüğünü aktardı.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Öte yandan, virüsün Avrupa ülkeleri Almanya ve Fransa'da görüldüğü bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçtiBekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB çin koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Gülümseten diyalog! Bakanı tanımayınca...

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı! Nijerya'da bir ayda 41 kişi öldü

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı!

Hamile eşini darp ettiği öne sürülen iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'ya "cinsel saldırı"dan 10 yıl hapis cezası

Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıl hapis cezası!

Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Cenazesine Erdoğan da katıldı! Vanlıoğlu'na veda

Son dakika: Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!

İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.