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AB'den İsrailli aşırı sağ gruplara yaptırım kararı!

15.07.2024 20:50
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Avrupa Birliği (AB), İsrailli aşırı sağcı gruplara yaptırım kararı aldı. Kararın, Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısında bulunan, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında rol oynayan ve insani yardım kamyonlarını engelleyen İsrailli aşırı sağcı kişi ve grupları kapsadığı belirtildi.

AB'den İsrailli aşırı sağ gruplara yaptırım kararı!

İsrail Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) bir kez daha İsrailli aşırı sağcı gruplara yaptırım uygulanacağını bildirdi. AB tarafından yapılan açıklamaya göre, ırkların karışmasına karşı olan Lehava adlı grubun Başkanı Bentzi Gopstein'a ve Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısında bulunmakla suçlanan Baruch Marzel'e yaptırım uygulanması kararı alındı. Açıklamada, “Yerleşimci aktivistler Zvi Bar Yosef, Moshe Sharvit ve Isaschar Manne ile yasadışı karakollar Moshe's Farm ve Zvi's Farm, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle cezalandırıldı” ifadeleri kullandı.

Gazze Şeridi'ne giden insani yardım kamyonlarını engelleyen protestolar nedeniyle Tzav 9 örgütüne de yaptırım uygulandığı aktarıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail ab
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