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AB'den Rusya'yı yıpratacak hamle! Ek yaptırımlar yolda

08.03.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların sayısı giderek artıyor. Avrupa Birliği daha önce açıkladığı yaptırımlara eklemeler yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Putin'in çevresindeki Rus oligarkları hedef alan yaptırımların ayrıca ülkenin ekonomisini de zayıflatacağı değerlendiriliyor.

AB'den Rusya'yı yıpratacak hamle! Ek yaptırımlar yolda

Rusya-Ukrayna savaşında 13. günde Rus güçlerinin Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sürüyor. Dün gerçekleşen üçüncü ateşkes görüşmeleri de sonuç vermedi. Dünyanın tepkisinin odağındaki isim ise Rus lider Vladimir Putin. Batı dünyasından Putin'e savaşın bedelini ödetmek amacıyla sert yaptırımlar geliyor. Avrupa Birliği de bu kapsamda Rus denizcilik sektörü ile bazı yetkilileri ve oligarkları yaptırım listesine eklemeye hazırlanıyor.

Batı basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu, Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar içeren paket taslağını üye ülkelere sundu.

Pakete göre, Rus denizcilik sektörüne ekipman tedariki yasaklanacak. Rus gemileri, Avrupa limanlarını kullanamayacak. Rusya'dan kara nakliyesi de engellenecek.
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ile bazı oligarkların mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı uygulanacak.

Kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılmasını önlemek için bir rehber hazırlanacak.

Ayrıca, 3 Belarus bankası uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılacak.
Söz konusu ek yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

RUSYA'YA UYGULANAN MEVCUT YAPTIRIMLAR

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor.

AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor.

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Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan vatandaşlar da etkileniyor.

Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
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