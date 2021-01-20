AB'den teknoloji şirketlerinin yöneticilerine uyarı!

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve gelişi ve mevcut siyasi durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın, Biden'ın göreve başlaması ile birlikte en eski ve güvenilir ortağı ile ilişkilerde yeni bir başlangıca hazır olduğunu ifade eden Von der Leyen, ortak değerler ve çıkarlar doğrultusunda iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Von der Leyen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel anlamda mücadelede ABD ile birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Von der Leyen, bunun yenilenen iş birliğinin başlangıç noktası olduğunu söyledi.

"AVRUPA'NIN, 4 UZUN YILIN ARDINDAN BEYAZ SARAY'DA TEKRAR BİR ARKADAŞI VAR''

Ursula Von der Leyen, Biden'ın başkanlığına ilişkin, "Avrupa'nın, 4 uzun yılın ardından Beyaz Saray'da tekrar bir arkadaşı var." ifadesini kullandı.

Kongre baskınının ardından sosyal medya ağlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapattığını anımsatan Von der Leyen, "İnternet devlerinin eylemlerinin sorumluluklarını üstlenmelerini istiyoruz. Donald Trump'ın hesabının yıkıcı olaylardan 5 dakika sonra askıya alınması önemli bir durumdu. Ancak bu tür bir karar Silikon Vadisi CEO'larının keyfine göre değil, kanun ve kurallara göre alınmalıdır." diye konuştu.