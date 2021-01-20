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AB'den teknoloji şirketlerinin yöneticilerine uyarı!

20.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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AB'den teknoloji şirketlerinin yöneticilerine uyarı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'li teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformlarının keyiflerine göre karar alamayacağı uyarısında bulundu.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve gelişi ve mevcut siyasi durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın, Biden'ın göreve başlaması ile birlikte en eski ve güvenilir ortağı ile ilişkilerde yeni bir başlangıca hazır olduğunu ifade eden Von der Leyen, ortak değerler ve çıkarlar doğrultusunda iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Von der Leyen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel anlamda mücadelede ABD ile birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Von der Leyen, bunun yenilenen iş birliğinin başlangıç noktası olduğunu söyledi.

"AVRUPA'NIN, 4 UZUN YILIN ARDINDAN BEYAZ SARAY'DA TEKRAR BİR ARKADAŞI VAR''

Ursula Von der Leyen, Biden'ın başkanlığına ilişkin, "Avrupa'nın, 4 uzun yılın ardından Beyaz Saray'da tekrar bir arkadaşı var." ifadesini kullandı.

Kongre baskınının ardından sosyal medya ağlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapattığını anımsatan Von der Leyen, "İnternet devlerinin eylemlerinin sorumluluklarını üstlenmelerini istiyoruz. Donald Trump'ın hesabının yıkıcı olaylardan 5 dakika sonra askıya alınması önemli bir durumdu. Ancak bu tür bir karar Silikon Vadisi CEO'larının keyfine göre değil, kanun ve kurallara göre alınmalıdır." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın, dijital teknoloji alanında ABD'deki yeni yönetimle paylaşacağı tecrübeleri olduğunu aktararak, "Dijital alandaki yönetmeliklerde küresel standartları belirlemeyi umuyoruz. İlk adım olarak, ortak bir Teknoloji Konseyi kurulabilir. Birlikte, gizlilik kurallarından kritik dijital altyapının güvenliğine kadar çeşitli başlıklarda dünya çapında geçerli olacak kurallar belirleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

BİDEN'A BRÜKSEL DAVETİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB ve ABD'nin; çok taraflı iş birliği, salgınla mücadele, iklim değişimi, ekonomilerin yeniden inşası, adil ticaret, dijital dönüşüm ve güvenlik gibi öncelikli alanlarda birlikte çalışması gerekiyor." dedi.

ABD'nin, geçmişte demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmada Avrupa'nın en yakın müttefiki olduğunu anımsatan Michel, "Biden'ı Brüksel'de yapılacak olağanüstü AB Konseyi toplantısına katılmak üzere Avrupa'ya davet ediyorum. Bu toplantı, NATO zirvesi ile eş zamanlı biçimde de gerçekleştirilebilir." diye konuştu.

(AA)

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