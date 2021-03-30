HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB'den Türkiye açıklaması: Devam etmeliyiz!

AB'den Türkiye açıklaması: Devam etmeliyiz!

30.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ortak çıkar alanlarında çalışma kararı çıktığını hatırlatarak, "Bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

AB'den Türkiye açıklaması: Devam etmeliyiz!

Borrell, "Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta" başlıklı blog yazısında geçen hafta AB ile Rusya, Çin ve Türkiye ilişkilerinin öne çıktığını belirtti.

Rusya ve Çin'in Batı dünyasına karşı güçlerini birleştirmiş görüntü çizdiğini, AB'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine karşı uygulamaları nedeniyle bu ülkenin bazı yetkililerine yaptırım kararı aldığını hatırlatan Borrell, Rusya ve Çin'in yakınlaşmasının temelinde demokratik değerlerin reddedilmesinin yattığını yazdı.

"Bir başka cephede, yani daha önce birçok gerginliğin bulunduğu Türkiye-AB ilişkilerinde ise haberler bir nebze daha iyi." ifadesini kullanan Borrell, geçen hafta başında AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantıda genel söylemde ve Doğu Akdeniz'deki durumda iyileşme olduğu konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

HDP DAVASI ENDİŞE VERİCİ

Borrell, aynı zamanda Türkiye'nin iç meselelerinde HDP'nin kapatılması için açılan dava ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması gibi endişe verici gelişmeler gördüklerini belirtti.

Bütün bunları ve Kıbrıs konusunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen haftaki Brüksel ziyaretinde konuştuklarını aktaran Borrell yazısında, "Şuna ikna oldum ki daha yapıcı bir tavır elde etmek ve bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." ifadesine yer verdi.

Borrell, Türkiye'nin yapıcı tutumunu göz önünde bulundurarak AB ülkeleri liderlerinin Türkiye ile Gümrük Birliği'nden göçe kadar ortak çıkar alanlarında angajman hedeflemek konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı. Bunu kademeli, orantılı ve "Türkiye zıtlaşma yoluna girerse geri çevrilebilir şekilde" yapacaklarını ifade eden Borrell, tüm bu konularda ve Doğu Akdeniz Konferansı ile daha geniş bölgesel konularda artık aktif şekilde çalışacağını bildirdi.

"Türkiye'nin daha yapıcı şekilde çalışmasına ihtiyaç duyduğumuz kilit konulardan biri ise Libya." ifadesini kullanan Borrell, 10 yıl süren çatışmanın ardından Libya'da bir birlik hükümeti ve siyasi geçiş şansı bulunduğunu hatırlattı.

Borrell, Türkiye'nin Libya'da önemli bir aktör olduğunu, şimdi AB'nin Libya'da BM tarafından istenirse ateşkesin gözlemlenmesi dahil ilave olarak neler yapabileceğine bakması gerektiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Rusya'da patlama: Ölü ve yaralılar varRusya'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor

Banyo yapmak da kabus, ağlamak da!

Köpek balığı saldırısından kurtuldu ama içinden çıkanlar şoke etti! 'Yaşaması mucize'

Köpek balığından kurtuldu ama doktorlar bile şaşkına döndü

Rusya’da 9 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Rusya'da patlama: Ölü ve yaralılar var

İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi

Kaçak mafya üyesini paylaştığı yemek videoları ele verdi

Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak

Aşılamada yeni boyuta geçiyorlar! Tarih verildi

Son Dakika: Biden'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Son Dakika: Biden'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.