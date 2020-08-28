AB, Doğu Akdeniz'de diyalog istiyor

Borrell, Berlin'de düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ele alınan konulardan Doğu Akdeniz hakkında AB'nin çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını belirten Borrell, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin tek taraflı eylemlerden kaçınmasını istediklerini aktaran Borrell, şunları ifade etti:

"Hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına olacak şekilde daha sağlıklı bir ilişki için yol bulmak istiyoruz. Bu nedenle diyalog için gerçek bir alan bırakarak ortak çıkarlarımızı da savunmak için iyi bir yol izlemeliyiz. Diyaloğa ciddi bir şans vermek istiyoruz. Almanya'nın bu yöndeki çabaları için de teşekkür ederim. Ben de yüksek temsilci olarak Türkiye ile zor ve karmaşık ilişkilerimizde müzakerelere alan açmak için çaba göstereceğim."

Borrell, AB içinde Türkiye'nin faaliyetlerine yönelik bir rahatsızlık bulunduğunu, bu nedenle AB Konseyinin ilgili çalışma gruplarının çalışmalarını hızlandırılmasını istediğini, Rum kesiminin daha önce iki TPAO yetkilisinin isminin bulunduğu kısıtlayıcı tedbirler listesine yeni isimler eklenmesini önerdiğini söyledi.