AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

AB dışişleri bakanları, Pazartesi günü alınan kararın, "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon çıkarmak için ruhsatsız arama faaliyetlerinden sorumlu veya bu faaliyetlerde bulunan birey ve kurumlara yaptırım uygulanmasını mümkün kılacağını" söyledi. Ayrıca AB birey ve kuruluşlarına, yaptırım kapsamına girenlere fon sağlama yasağı getirilecek. İki AB diplomatı, bu aşamalı yaklaşımın, yaptırımları uygulamaya koymadan önce Türkiye'ye arama çalışmalarına son vermesi için şans tanıdığını ifade etti. AB, Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını "yasadışı" olarak niteliyor. Diplomatlar, mal varlığını dondurma ve seyahat yasağını içeren yaptırımların, muhtemelen Türk ordusunu ve arama çalışmalarını yürüten gemilerin kaptanlarını hedefleyeceğini ifade etti. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları, AB üyesi Kıbrıs Rum Kesimi ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusu. Türkiye, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini Kıbrıs açıklarına göndererek KKTC'nin ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramalarına başladı. ANLAŞMAZLIK NASIL BAŞLADI? AB, Kıbrıs suları olarak ifade edilen bölgede, doğalgaz arama çalışmalarına başladığı için Türkiye'de uyarılarda bulundu.

Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan, sondaj faaliyetlerinin Kıbrıs Rum Kesimi'nin münhasır ekonomik bölgesinin ihlâli olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği, Mısır, İsrail ve ABD de Türkiye'nin buradaki faaliyetlerine karşı çıkıyor. Türkiye ise sondaj çalışmalarının alınan izinler doğrultusunda başladığını söyleyerek, ara verilmeyeceğini açıklamıştı. AB'nin daha önceki açıklamalarında da Türkiye ile AB arasında yürütülen Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulacağı, Türkiye ile üst düzey temasların askıya alınacağı belirtilmişti. AB Konseyi, birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan, Türkiye'ye aktarılan üyelik öncesi AB fonlarını 2020 yılından itibaren azaltmasını talep etme kararı almıştı. Türkiye-Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki gerginliğin boyutu, 2010'dan itibaren Doğu Akdeniz'de zengin hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve uluslararası büyük enerji şirketlerinin bölgeye akın etmesiyle birlikte daha da artmıştı. ABD'nin Noble ve ExxonMobil şirketlerinin yanı sıra İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde bölgede faaliyetlerini devam ettiriyorlar.