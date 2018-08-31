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AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "İdlib'e yapılacak askeri bir harekatın insani felakete yol açacağını düşünüyoruz" - "Dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 12'inci raporunu yayımladı ve İran'ın taahhütlerini yerine getirdiğini kaydetti"

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'nin İdlib bölgesine yapılacak olası bir askeri müdahaleye ilişkin, "İdlib'e yapılacak askeri bir harekatın insani felakete yol açacağını düşünüyoruz." dedi.

Mogherini, Avusturya’da AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla iki gün süren AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısının (GYMNICH) ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mogherini, toplantıda Filistin-İsrail sorununun görüşüldüğünü ve bölge için en tutarlı yaklaşımın iki devletli çözüm olduğu görüşünün paylaşıldığını belirtti.

AB olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın Gazze’de yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini kaydeden Mogherini, BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı’nı (UNRWA) desteklediklerini ifade etti.

- "İdlib'e askeri harekat insani felakete yol açar"

Mogherini, Suriye’nin İdlib bölgesine yönelik olası bir saldırıya da değinerek, "İdlib'e yapılacak askeri bir harekatın insani felakete yol açacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

İran’ın bölgedeki durumu ve nükleer anlaşma üzerine de fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Mogherini, "Nükleer anlaşmayı sürdürmek için çalışıyoruz. Dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 12’inci raporunu yayımladı ve İran’ın taahhütlerini yerine getirdiğini kaydetti. Bu iyi bir haber.” diye konuştu.

Mogherini, Makedonya’da “isim konusuna” ilişkin yapılacak referanduma da dikkati çekerek, AB’nin Atina ve Üsküp arasında yapılan tarihi anlaşmayı güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

AB’nin Venezüella’daki insani duruma ilişkin 35 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladığını yineleyen Mogherini, insani yardımın hem Venezuella hem de komşu ülkelere yönelik olacağını dile getirdi.

Mogherini, AB’nin Akdeniz’de yürüttüğü "Sofia" operasyonunun da toplantıda görüşüldüğünü belirterek, operasyona devam edilmesi hususunda üye ülkelerin hemfikir olunduğunu ifade etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ise gayriresmi bir toplantı olduğu için herhangi bir karar alınmadığını ancak birçok konunun olumlu bir atmosferde değerlendirildiğini söyledi.

Savaşların her zaman büyük felaketlere yol açtığına dikkati çeken Kneissl, Suriye halkının uzun süredir savaş nedeniyle büyük bir felaket yaşadığını hatırlattı. Kneissl, AB olarak Suriye’deki gelişmeleri sadece mülteci sorunundan dolayı değil birçok sebepten ötürü etkili bir şekilde takip ettiklerini, sorunun çözümüne katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

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Federica Mogherini İdlib Mogherini-Kneissl görüşmesi UNRWA

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