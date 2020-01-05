AB, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i Brüksel’e çağırdı

Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Orta Doğu’da yükselen tansiyonda taraflara sağduyu çağrısı yaptı ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i Brüksel’e çağırdı.

Avrupa Birliği Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Temsilci Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Irak'taki son gelişmeler ve bölgedeki gerginliğin azaltılması ihtiyacı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) korunmasının önemi hakkında konuştu. Josep Borrell, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi de dahil olmak üzere, Irak'taki şiddetli çatışmaların son artışı hakkındaki derin endişesini dile getirdi. İran’ı verilecek tepkiler konusunda sağduyulu olmaya çağırdı. Yüksek Temsilci, gerginliği azaltmaya katkıda bulunmak için tam katılımını sundu. Nihayetinde, bölgesel bir siyasi çözümün ileriye giden tek yol olduğunu ve AB'nin bunu desteklemeye hazır olduğunu vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

'JCPOA’NIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI'

İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Borrell arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Yüksek Temsilci Borrell ve Bakan Zarif arasındaki telefon görüşmesinde, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme mimarisinin köşe taşı olmaya devam eden Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) korunmasının önemi de tartışıldı. Yüksek Temsilci, arabulucu rolünü tam olarak oynamaya devam etme ve anlaşmanın tüm taraflarca tam olarak uygulanmasını desteklemek için kararlılığını doğruladı" denildi.

Açıklamanın sonunda ise "Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı'nı bu konulara katılımlarını sürdürmesi için Brüksel'e davet etti" ifadelerine yer verildi.

