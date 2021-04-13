AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Koltuk krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da 'da yaşanan koltuk krizinin ardından ilk kez bir araya geldiler.

Ursula von der Leyen'in, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel'i uyardığı belirtildi.

İki liderin, önümüzdeki dönemde benzer bir durumun yeniden yaşanmaması konusunda anlaşmaya vardıkları aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan üçlü görüşme sırasında Michel ve Erdoğan'ın, liderler için ayrılan iki koltuğa oturması üzerine, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ayakta kalmıştı.

Yoğun tartışmalara yol açan bu görüntünün ardından, "günlerdir uyuyamadığını" söyleyen Michel, perşembe akşamı von der Leyen ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Ancak Ursula von der Leyen'in' aile ziyareti gerekçesiyle Almanya'da bulunması nedeniyle görüşmenin gerçekleşemediği belirtilmişti.

AB'nin iki üst düzey yöneticisi, bu görüşmeyi pazartesi akşamı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Ankara'da yaşanan kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi.