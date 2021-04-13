HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Koltuk krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Koltuk krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim

13.04.2021 05:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da 'da yaşanan koltuk krizinin ardından ilk kez bir araya geldiler. Ursula von der Leyen'in, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel'i uyardığı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Koltuk krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da 'da yaşanan koltuk krizinin ardından ilk kez bir araya geldiler.

Ursula von der Leyen'in, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel'i uyardığı belirtildi.

İki liderin, önümüzdeki dönemde benzer bir durumun yeniden yaşanmaması konusunda anlaşmaya vardıkları aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan üçlü görüşme sırasında Michel ve Erdoğan'ın, liderler için ayrılan iki koltuğa oturması üzerine, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ayakta kalmıştı.

Yoğun tartışmalara yol açan bu görüntünün ardından, "günlerdir uyuyamadığını" söyleyen Michel, perşembe akşamı von der Leyen ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Ancak Ursula von der Leyen'in' aile ziyareti gerekçesiyle Almanya'da bulunması nedeniyle görüşmenin gerçekleşemediği belirtilmişti.

AB'nin iki üst düzey yöneticisi, bu görüşmeyi pazartesi akşamı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Ankara'da yaşanan kriz kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Brüksel'deki kaynaklara göre, Ursula von der Leyen, Ankara'daki gibi bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladı.

Michel'in de, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.

Michel'e tepkiler sürüyor

Diğer yandan AB'nin kadın liderinin ayakta kalmasına göz yumduğu gerekçesiyle Charles Michel'e yönelik tepkiler sürüyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve parlamento grup başkanları, Charles Michel ve Ursula von der Leyen'e, koktuk krizi konusunda kendilerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İki lider, bugün Ankara'daki olaya ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grup temsilcileri ve Sassoli ile istişarelerde bulunacak.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Avrupa Parlamentosu'nda, koltuk krizi nedeniyle duyduğu "derin pişmanlığı" ifade ederek benzer bir krizinin bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi.

AB diplomatları, Ankara'da yaşanan protokol krizine, Michel ve von der Leyen arasında yaşanan gizli rekabetin yol açtığını belirtmişti.

Brüksel'deki kaynaklar, Von der Leyen'in, koronavirüs salgını nedeniyle protokol ekibini Ankara'ya göndermemesi nedeniyle Erdoğan'la yapılan görüşmede oturma düzeninin Michel'in ekibi tarafından ayarlandığını bildirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'ye 533 bin tur satıldıRusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'ye 533 bin tur satıldı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.