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AB kurumları aşı sertifikasında uzlaştı

20.05.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" konusunda uzlaşı sağladı.

AB kurumları aşı sertifikasında uzlaştı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlandığını açıkladı.

"AB DİJİTAL COVID SERTİFİKASI"

Daha önce "Dijital Yeşil Sertifika" olarak tanımlanan belgenin "AB Dijital COVID Sertifikası" olarak adlandırıldığını belirten Von der Leyen, bunun AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

AB Komisyonu, Kovid-19 testlerinin uygun fiyatlı olması için acil destek mekanizmasından 100 milyon avroluk kaynak aktaracak.

SERTİFİKA ÜCRETSİZ OLACAK

AB Dijital COVID Sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

SEYAHAT KISITLAMALARI KALDIRILABİLECEK

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

AB halihazırda, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onayladı.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

AP, müzakerelerde belgeye "AB Dijital COVID Sertifikası" adı verilmesini, sertifika sahiplerine karantina veya test gibi ek seyahat kısıtlamaları getirilmemesini talep ediyordu. Ayrıca, aşı olmayanlara karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla AB ülkelerinin zamanlı ve ücretsiz test imkanı sağlamasını istiyordu.

ONAY BEKLENİYOR

Bu aşamadan sonra, sertifika düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Bu sürecin 1 Temmuz’a kadar tamamlanması bekleniyor. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Avrupa Birliği koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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