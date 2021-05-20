AB kurumları aşı sertifikasında uzlaştı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlandığını açıkladı.

"AB DİJİTAL COVID SERTİFİKASI"

Daha önce "Dijital Yeşil Sertifika" olarak tanımlanan belgenin "AB Dijital COVID Sertifikası" olarak adlandırıldığını belirten Von der Leyen, bunun AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

AB Komisyonu, Kovid-19 testlerinin uygun fiyatlı olması için acil destek mekanizmasından 100 milyon avroluk kaynak aktaracak.

SERTİFİKA ÜCRETSİZ OLACAK

AB Dijital COVID Sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.