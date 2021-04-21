AB yapay zeka için ilk yasal düzenleme teklifini açıkladı! 4 risk grubu var

AB Komisyonu, yapay zeka ile ilgili kurallar çerçevesini içeren dünyadaki ilk yasal düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre, yapay zeka sistemleri "kabul edilemez risk","yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrıldı.

İnsanların güvenliği, geçim kaynakları ve haklarına ilişkin açık tehdit olduğu düşünülen yapay zeka sistemleri kabul edilemez risk grubunda yer aldı ve bunların kullanımı yasaklandı.

İnsan davranışlarını manipüle eden, özgür iradeyi önleyen, hükümetler tarafından sosyal puanlama yapılmasını sağlayan uygulamalar ve yapay zeka sitemleri "kabul edilemez" risk grubuna dahil edildi.

Yüksek risk grubunda ise ulaştırma gibi kritik altyapı, eğitim, robotlu ameliyat, işe alım sürecinde CV değerlendirme, kredi derecelendirmesi, delil güvenliği, göç, iltica ve sınır yönetimi, seyahat belgelerinin doğrulanması, yargı ile demokratik süreçler sıralandı.

Bu gruptaki yapay zeka sistemlerinin piyasaya sunulmadan önce uyması gereken sıkı yükümlülükler getirildi.