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AB: "Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 23:44 | Son Güncelleme

AB: "Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin, "barışa engel teşkil ettiğini ve iki devletli çözüme tehdit oluşturduğunu" bildirdi.

Mogherini, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimiz biliyoruz ki iki devletli çözüm, barış ve kutsal toprakların güvenliği için en iyi ve tek gerçekçi şanstır." ifadesini kullandı.

Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu vurgulayan Mogherini, "Yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor ve iki devletli çözüme tehdit oluşturuyor." dedi.

Mogherini, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasının Kudüs'ün olası iki devletli çözümde tarafların başkenti olabilme ihtimalini "ciddi biçimde zayıflattığını" belirterek güçlü siyasi irade ortaya konmadıkça bölgede barışa ulaşılamayacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB israil yerleşim birimleri

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