Abbas’tan uluslararası barış konferansı çağrısı

RAMALLAH (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin barış sürecini ve iki devletli çözümü ele alacak çok taraflı bir mekanizma şeklinde uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısını yeniledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin’i ziyaret eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, yaptıkları ikili görüşmelerin ardından işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlık Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Abbas, İzetbegovic’e İsrail’in işgal politikaları ve Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili bilgi verdiğini belirterek, “Başkanı (İzetbegovic) başta Yahudi ulus devlet yasası olmak üzere İsrail’in çıkardığı gayrimeşru kanunlar, barışın tesisi önünde büyük engel teşkil eden illegal Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetleri ve İsrail’in uygulamaları konusunda bilgilendirdik.” dedi.

ABD’nin Kudüs ve Filistinli mültecilerle ilgili aldığı kararlarla İsrail’den yana taraf alarak arabulucu rolünü kaybettiğini belirten Abbas, “Bu çerçevede Şubat ayında BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğumuz çok taraflı bir mekanizmadan oluşacak uluslararası barış konferansı düzenlenmesi ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümün hayata geçirilmesi önerimizi teyit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.