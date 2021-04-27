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ABD askeri gücü siber saldırılara açık durumda

27.04.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD askeri gücü siber saldırı ihtimaline iyice açık hale geldi. Küresel çapta siber saldırılar ise giderek artış gösteriyor.

ABD askeri gücü siber saldırılara açık durumda

Her yıl yüzde 24 oranında artış gösteren bu saldırılar ne yazık ki bir türlü durdurulamıyor. Her ne kadar şirketlere yapılsa bile bazı siber ataklar önemli kurumlara karşı yapılabiliyor. Askeri kurumlar ise en fazla tehdit altında olan kurumlar arasında yer alıyor.

SALDIRILARA AÇIK OLUYORLAR

ABD askeri gücü olan Pentagon tarafından yapılan bir açıklama bunu çok net bir şekilde gösterdi. Buna göre ülkenin en kritik kurumlarından olan askeri kurumları IP adreslerini güvenlik şirketlerine veriyor. Bu durumda kendileri saldırılara fazlasıyla açık hale geliyor.

ABD dünyanın neredeyse tamamında çeşitli operasyonlar yürütüyor. Amerika kıtasından Asya kıtasına kadar geniş bir operasyon sahası olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir durumda kendileri aynı zamanda saldırılara açık hale geliyor. Her ne kadar sunucular ABD içerisinde saklansa bile yine de bilgisayar korsanları bunlara ulaşabiliyor.

Türkiye’den farklı olarak ABD kurumları özel şirketlerle kendisi görüşebiliyor. Böyle bir durumda kurumların özerk olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ABD askeri kurumu olan Pentagon güvenlik şirketleri ile anlaşarak kendi ip adreslerini verebiliyor. Üstelik bunlar içerisinde sunucular da yer alıyor.

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Güvenlik şirketlerinde bulunan art niyetli bir kişinin IP adreslerini dışarıyla paylaşması mümkün. Mesela Rusya veya Çin gibi ülkelerle bu ip adreslerinin paylaşılması ciddi bir kriz yaratacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
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