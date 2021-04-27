ABD askeri gücü siber saldırılara açık durumda

Her yıl yüzde 24 oranında artış gösteren bu saldırılar ne yazık ki bir türlü durdurulamıyor. Her ne kadar şirketlere yapılsa bile bazı siber ataklar önemli kurumlara karşı yapılabiliyor. Askeri kurumlar ise en fazla tehdit altında olan kurumlar arasında yer alıyor.

SALDIRILARA AÇIK OLUYORLAR

ABD askeri gücü olan Pentagon tarafından yapılan bir açıklama bunu çok net bir şekilde gösterdi. Buna göre ülkenin en kritik kurumlarından olan askeri kurumları IP adreslerini güvenlik şirketlerine veriyor. Bu durumda kendileri saldırılara fazlasıyla açık hale geliyor.

ABD dünyanın neredeyse tamamında çeşitli operasyonlar yürütüyor. Amerika kıtasından Asya kıtasına kadar geniş bir operasyon sahası olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir durumda kendileri aynı zamanda saldırılara açık hale geliyor. Her ne kadar sunucular ABD içerisinde saklansa bile yine de bilgisayar korsanları bunlara ulaşabiliyor.

Türkiye’den farklı olarak ABD kurumları özel şirketlerle kendisi görüşebiliyor. Böyle bir durumda kurumların özerk olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ABD askeri kurumu olan Pentagon güvenlik şirketleri ile anlaşarak kendi ip adreslerini verebiliyor. Üstelik bunlar içerisinde sunucular da yer alıyor.