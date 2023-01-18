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ABD, Avrupa ve Çin'i geride bıraktı: Bayraktar TB2 SİHA'dan büyük başarı! Artık o ülkede de uçacak

18.01.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin terörle mücadelesinde büyük rol üstlenen ve Azerbaycan, Ukrayna ve Libya gibi farklı ülkelerde büyük başarılara imza atan Bayraktar TB2 SİHA'ya Kuveyt talip oldu. Ülkede, ABD, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Halihazırda 27 ülke tarafından kullanılan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Kuveyt'e de ihraç edilecek. İşte haberin detayları...

Birçok coğrafyada başarısını kanıtlayan ve ihracat rekorları kıran milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.

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Baykar açıklamasına göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına imza attı.

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Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

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AMERİKA, AVRUPA VE ÇİN'DEN ÖNEMLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt’te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

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İHRACAT REKORLARI KIRDI

Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. (AA)

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