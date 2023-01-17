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Devlet memurlarının primlerinden tasarrufa gittiler! Kırgızistan o parayla, Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldı

17.01.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Anka satın aldığını bildirdi. Bu satın alımın gerçekleşmesiyle Kırgızistan, TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan tedarik etmiş oldu. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov, güvenlik için harcanan paraların devlet memurlarının primlerinden tasarrufa gidilerek sağlandığını açıkladı.

Devlet memurlarının primlerinden tasarrufa gittiler! Kırgızistan o parayla, Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldı

Kırgızistan, Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ardından envanterine son olarak Anka SİHA ekledi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, devlet memurlarının her çeyrek aldığı primlerin geçen yılın sonunda geçici olarak askıya alındığını belirterek, buradan tasarruf edilen paranın ülke güvenliği için kullanıldığını dile getirdi.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDILAR

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Tacikistan sınırında yaşanan silahlı çatışmalardan sonra silahlı kuvvetlere ve güvenliğe büyük önem verildiğini ifade eden Orunbekov, “Devlet memurlarına verilen prim devletimizin güvenliğini güçlendirmeye katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar ‘Bayraktar’, ‘Aksungur’, ‘Akıncı’, ‘Anka’ gibi modern askeri teçhizatlar satın alındı, bir kısmı Kırgızistan’a geldi” dedi.

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İLK OLARAK 2021'DE ALDILAR

Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Ekim 2021’de Türkiye’de Kırgızistan için Bayraktar SİHA’larının yapıldığını açıklamış, SİHA’lar aynı yılın aralık ayında teslim edilmişti. Taşiyev, geçen yıl ekim ve kasım aylarında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Akıncı ve Aksungur’un de artık Kırgızistan’ın olduğunu duyurmuştu.

Orunbekov’un açıklaması ile Kırgızistan, TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan tedarik etmiş oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan SİHA - Silahlı İnsansız Hava Aracı Baykar

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