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Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak gönderme! Babacan'ın İHA ve SİHA çıkışı gündem yaratmıştı, Bayraktar fotoğraflarla yanıt verdi

18.01.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın savunma sanayiinde önemli rol oynayan İHA ve SİHA'lar hakkındaki çıkışı siyasetin gündemini hareketlendirirken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Babacan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Paylaşımına Bayraktar Kızılelma ile vatandaşların fotoğraflarını ekleyen Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir" diyerek ses getirecek bir gönderme yaptı.

Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak gönderme! Babacan'ın İHA ve SİHA çıkışı gündem yaratmıştı, Bayraktar fotoğraflarla yanıt verdi

Babacan'ın Baykar firması ve İHA ve SİHA'lar hakkındaki sözleri gündemin üst sıralarındaki başlıklardan biri olarak yerini aldı. Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmasına gönderme yaparak "Bu proje de öyle bir hale getirildi ki 'Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan filan ya. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii" sözlerine özellikle hükümet kanadından peş peşe tepkiler gelirken Selçuk Bayraktar dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

BABACAN: TEK BİR ŞİRKET ÜZERİNDEN OLMAZ BU İŞLER

Geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanı adayı olursam rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim" çıkışıyla gündem yaratan Babacan, katıldığı bir canlı yayın programında Baykar firması ve İHA ve SİHA'lara değinerek şunları söylemişti:

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"Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz, açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar."

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BAYRAKTAR'DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Bu sözler gündemdeki yerini korurken Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızıelma'nın ve vatandaşların SİHA ile çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.

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BABACAN'IN "DOKUNACAĞIZ" İFADESİNE GÖNDERME

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Selçuk Bayraktar Baykar İHA siha

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