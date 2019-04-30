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ABD, Bağdadi’yi adalete teslim etme sözü verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

ABD, 5 yıl sonra ortaya çıkan Bağdadi’yi adalete teslim etme sözü verdi.ABD, Ebu Bekir El Bağdadi’nin yeniden ortaya çıkmasından sonra DEAŞ’ın başını adalete teslim etme sözü verdi.

ABD, Bağdadi’yi adalete teslim etme sözü verdi

ABD, 5 yıl sonra ortaya çıkan Bağdadi’yi adalete teslim etme sözü verdi.
ABD, Ebu Bekir El Bağdadi’nin yeniden ortaya çıkmasından sonra DEAŞ’ın başını adalete teslim etme sözü verdi. Dışişleri Bakanlığı, Washington’un, kimliğini doğrulamak için video kaydını gözden geçirdiğini açıkladı. ABD, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin propaganda videosunun ortaya çıkmasından saatler sonra, terörist grubun hayatta olan liderlerine dava açacağını ve adalete teslim edeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington’un önderlik ettiği cihad karşıtı koalisyonun "Bu teröristler için kalıcı bir yenilgiyi garanti altına almak ve hayatta kalan liderlerinin hak ettikleri adaleti bulması için dünya çapında mücadele edecek" ifadeleri kullanıldı.
El Bağdadi, yayınlanan bir videoda 5 yıl sonra ilk kez ortaya çıkmıştı.

ABD, Bağdadi’yi adalete teslim etme sözü verdi

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