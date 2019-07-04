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ABD Bağımsızlık Günü'nde sosisli sandviç yeme yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 22:34 | Son Güncelleme

ABD'de düzenlenen sosisli sandviç yeme yarışmasını, erkeklerde 10 dakikada 71 sandviç yiyen Joey Chestnut kazandı  - Kadınlarda ise 10 dakikada 31 sandviç yemeyi başaran Miki Sudo birinci oldu

ABD'nin New York kentinde 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında sosisli sandviç yeme yarışması düzenlendi.

Brooklyn'deki dünyaca ünlü fast food zinciri Nathan's tarafından her yıl 4 Temmuz'da Coney Island'da düzenlenen yarışmaya elemeleri geçen isimler katıldı.

Erkekler kategorisinde geçen yılın da şampiyonu olan Joey Chestnut 10 dakikada 71 sosisli sandviç yiyerek yarışmayı 12'inci kez kazandı.

"Köpek balığı" lakaplı Chestnut, geçen yıl 74 sosisli sandviç yiyerek rekor kırmıştı.

Chestnut, "Bu sene hedefim 75 sosisli sandviç yemekti, rekor kırmayı seviyorum ama hızlı başlayıp beklediğimden daha yavaş bitirdim." dedi.

Virgina'dan Darron Breedon da 50 sosisli sandviç yiyerek ikinci oldu.

- Kadınlar kategorisinin birincisi 31 sandviç yedi

Kadınlarda ise son 5 yılın şampiyonu olan Miki Sudo, 10 dakikada 31 sosisli sandviç yiyerek yarışmayı kazandı.

Yarışmaya Las Vegas'tan katılan Sudo, geçen yıl da 10 dakikada 37 sosisli sandviç yemişti.

Sudo'yu 26 sosisli sandviçle Michelle Lesco izledi.

Her yıl binlerce kişinin izlediği Coney Island sosisli sandviç yarışmasının 1972'den beri düzenlendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Joey Chestnut Miki Sudo Nathan's sosisli sandviç (hot dog)

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