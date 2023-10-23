ABD basını yazdı: Apple, arayı kapatmak için bir servet harcayacak! İşte dudak uçuklatan o miktar...

Daha önce de söylediğimiz gibi, Apple, ürünlerinde yapay zeka kullanıyor ancak OpenAI'nin ChatGPT'si veya Google Bard gibi üretken bir yapay zeka ürünü piyasaya sürmedi. Bunun yerine Apple'ın yapay zekası, fotoğrafları iyileştirmek ve metinleri otomatik düzeltmek gibi işler için kullanılıyor.

APPLE ÜRETKEN YAPAY ZEKA YOLUNDA "YILDA 1 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK" İDDİASI

CNBC'nin Bloomberg'e dayanarak hazırladığı haberine göre ise ABD'li şirket, üretken yapay zeka ürünlerini geliştirmek için yılda 1 milyar dolar harcama yolunda ilerliyor. Haberde, harcamaların, şirketin Google gibi yeni yapay zeka ürünlerini ve özelliklerini piyasaya sürmüş olan bazı rakiplerini yakalamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleştiği belirtiliyor.

Söz konusu haberde, Apple'ın şimdiye kadar kendi büyük dil model framework'ü Ajax'ın yanı sıra söylentilere göre şirket içerisinde Apple GPT olarak bilinen bir sohbet robotu geliştirdiğinin söylendiği de aktarılıyor.

"YAPAY ZEKAYI SİRİ, MESAJLAR VE APPLE MUSIC'E ENTEGRE ETMEK İSTİYOR"

Yine aynı haberde, şirketin yapay zekayı Siri, Mesajlar ve Apple Music'e entegre etmek istediği öne sürülüyor. Örneğin Apple Music için Apple'ın, Spotify'ın OpenAI ile ortaklığı aracılığıyla yaptığı gibi, otomatik olarak hazırlanan çalma listeleri oluşturmak için yapay zekayı kullanacağı iddia ediliyor.

İddiaya göre şirket ayrıca uygulama geliştiricilere yardımcı olmak için Xcode'da yapay zeka kullanmayı da araştırıyor.

Habere göre, yapay zeka girişimlerine liderlik eden Apple yöneticileri ise şöyle sıralanıyor:

Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Stratejisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Giannandrea,

Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi,

Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eddy Cue.







