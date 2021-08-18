ABD Başkanı Biden'a kamuoyu desteği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

FiveThirtyEight araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre, Biden'ı destekleyenlerin oranı, başkanlığının başından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49,3 oldu.

Şirketin önceki anketlerinde bu oran, mart ayı sonunda yüzde 55, temmuz ayı sonunda ise yüzde 52,6 olarak kaydedilmişti.

7 PUAN BİRDEN KAYBETTİ

Reuters/Ipsos'un haftalık anketine göre ise geçen hafta yüzde 53 olan Biden'a destek oranı, bir hafta içinde 7 puan kaybederek yüzde 46'ya geriledi.

Araştırma şirketleri, bu düşüşün nedeni olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle ülkedeki vaka sayılarının hızla yükselişe geçmesini ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın başkent Kabil'i kontrolüne almasını işaret ediyor.

Ancak Reuters/Ipsos anketinde, Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı, Demokratlarınsa yüzde 73'ü Afganistan'da yaşananları ABD'nin ülkeden çekilmesi gerektiğinin işareti olarak yorumladı.

Biden'ın, Afganistan'da "iyi iş çıkarttığını" düşünenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı. (AA)



