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ABD Başkanı Biden'dan İsrail ve Filistin açıklaması

22.05.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e verdikleri güvenlik taahhütlerinde bir değişiklik olmayacağını vurgulayarak, "Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak." dedi.

ABD Başkanı Biden'dan İsrail ve Filistin açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son olaylarda ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve 735 milyon dolarlık silah satışının bazı Demokrat çevrelerce eleştirilmesine yanıt veren Biden, "İsrail'in güvenliği için verdiğim taahhütlerde bir değişiklik yok. Bölgede iki devletli çözüme hala ihtiyacımız var, sorunlara tek çözüm bu olacaktır." diye konuştu.

"BÖLGE ÜLKELERİ İSRAİL'İN BAĞIMSIZ YAHUDİ BİR DEVLET OLARAK VAR OLMA HAKKINI TANIYANA KADAR BARIŞ OLMAYACAK"

Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria'nın güvenliği için de kendilerine destek vereceğini belirttiğini kaydederek, "Aynı zamanda İsraillilere, Kudüs'teki toplumlararası çatışmaları durdurmaları gerektiğini de söyledim." ifadesini kullandı.

Gazze'nin yeniden inşası için diğer ülkelerle ekonomik bir paket oluşturulması konusunda çalışmalarda bulunacaklarını bildiren Biden, "Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak." dedi.

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"ATEŞKESİN KORUNMASI İÇİN DUA EDİYORUM"

Biden, bir gazetecinin "Son bir haftada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "İnsanlarla yaptığım özel görüşme ve müzakereler hakkında konuşmam. Ancak geçen defasında ateşkes 56 günde sağlanmıştı. Şimdi sağlanan ateşkesin korunması için dua ediyorum. Binyamin Netanyahu'dan söz aldım, o bana verdiği sözleri hep tutmuştur." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin hayatının kendisi için önemli olduğunu belirten Biden, "Abbas, Filistin halkının lideri olarak görülmeli, bizim terör örgütü olarak tanıdığımız Hamas değil." diye konuştu. (AA)

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