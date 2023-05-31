ABD Başkanı Biden'ı cinsel tacizle suçlamıştı! Gündem olan iddia sonrası Putin'e sığınmak istedi

59 yaşındaki Tara Reade, 1993 yılında kongre ofisinde çalıştığı sırada şu anki ABD Başkanı Joe Biden tarafından kendisine fiziksel saldırı gerçekleştiğini iddia etmişti. Reade, Biden senatörken onun asistanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleşen olayı, 2020 yılında Biden'ın başkanlık kampanyası sürerken iddia etmişti. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

ELLERİNİ GÖMLEĞİNİN VE ETEĞİNİN ALTINA SOKTU...

Reade, Biden'ın Capitol Hill koridorunda kendisine saldırdığını iddia etmişti. Biden'ı kendisini duvara dayadığını ve ellerini gömleğinin ve eteğinin altına sokmakla suçlamıştı.

BIDEN İDDİALARI ŞİDDETLE REDDETMİŞTİ

Bahsi geçen iddialar hakkında Biden cinsel saldırı iddiasını yalanlayarak, "Kesinlikle asla, asla olmadı" ifadesini kullanmıştı.

Biden'ın sözcüsü, kadınların "seslerini duyurmaya hakları olduğuna" inandığını ancak iddia edilen olayın "kesinlikle gerçekleşmediğini" söyledi.

RUS VATANDAŞLIĞI İÇİN MOSKOVA'YA UÇTU

Tara Reade, cumhuriyetçi bir politikacının kendisine söylediği sözler hakkında can güvenliğinin olmadığını düşünmüş ve ABD'yi terk ettiğini söyledi.

Sputnik'le yaptığı röportajda Rusya'da kendini güvende hissettiğini ve kalmak istediğini vurgulayan Reade, "Rusya Federasyonu başkanı Vladimir Putin'den Rusya'da vatandaşlık başvurusunda bulunmak istiyorum... İyi bir vatandaş olacağıma söz veriyorum" dedi.

BIDEN'IN İLK CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI DEĞİL

Reade'in Biden hakkındaki cinsel taciz iddiaları Biden'ın bu konudaki ilk suçlamaları değil... 2019 ve 2020'de de Biden'ı uygunsuz sarılma, dokunma veya öpmekle suçlayan birkaç kadın daha olmuştu.