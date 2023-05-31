ABD Başkanı Biden'ı cinsel tacizle suçlamıştı! Gündem olan iddia sonrası Putin'e sığınmak istedi

59 yaşındaki Tara Reade, 1993 yılında kongre ofisinde çalıştığı sırada şu anki ABD Başkanı Joe Biden tarafından kendisine fiziksel saldırı gerçekleştiğini iddia etmişti. Reade, Biden senatörken onun asistanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleşen olayı, 2020 yılında Biden'ın başkanlık kampanyası sürerken iddia etmişti. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.
Reade, Biden'ın Capitol Hill koridorunda kendisine saldırdığını iddia etmişti. Biden'ı kendisini duvara dayadığını ve ellerini gömleğinin ve eteğinin altına sokmakla suçlamıştı.
Bahsi geçen iddialar hakkında Biden cinsel saldırı iddiasını yalanlayarak, "Kesinlikle asla, asla olmadı" ifadesini kullanmıştı.
Biden'ın sözcüsü, kadınların "seslerini duyurmaya hakları olduğuna" inandığını ancak iddia edilen olayın "kesinlikle gerçekleşmediğini" söyledi.
Tara Reade, cumhuriyetçi bir politikacının kendisine söylediği sözler hakkında can güvenliğinin olmadığını düşünmüş ve ABD'yi terk ettiğini söyledi.
Sputnik'le yaptığı röportajda Rusya'da kendini güvende hissettiğini ve kalmak istediğini vurgulayan Reade, "Rusya Federasyonu başkanı Vladimir Putin'den Rusya'da vatandaşlık başvurusunda bulunmak istiyorum... İyi bir vatandaş olacağıma söz veriyorum" dedi.
Reade'in Biden hakkındaki cinsel taciz iddiaları Biden'ın bu konudaki ilk suçlamaları değil... 2019 ve 2020'de de Biden'ı uygunsuz sarılma, dokunma veya öpmekle suçlayan birkaç kadın daha olmuştu.