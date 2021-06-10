ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya lideri Putin'i uyardı

Biden, tatil beldesi Cornwall'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye geldi.

Uçağı Suffolk kentindeki Mildenhall Askeri Üssü'ne inen Biden, burada ABD Hava Kuvvetleri personeli ve ailelerinden oluşan bir kalabalığa seslendi.

"ABD GERİ DÖNDÜ"

Başkan olarak ilk yurt dışı gezisini yapan Biden, Avrupa'daki temaslarının her noktasında "ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en çetin zorluklar ve gelecekleri için en önemli meselelerin üstesinden gelmede birlikte hareket edeceğini açıkça belirteceğini" söyledi.

Biden, temasları kapsamında Rusya lideri Putin ile de görüşeceğine işaret ederek, "Ona bilmesini istediğim şeyleri söyleyeceğim." diye konuştu.

"DEMOKRASİLERİN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETMENİN SONUÇLARI OLACAĞINI İLETECEĞİM"

ABD'nin Rusya ile gerginlik peşinde olmadığını, "istikrarlı, öngörülebilir bir ilişki" istediğini kaydeden Biden, "Ancak Rus hükümeti zararlı faaliyetlerde bulunursa ABD'nin sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt vereceği konusunda nettim, bunu zaten gösterdik. ABD, Avrupa ve başka yerlerde demokrasilerin egemenliğini ihlal etmenin sonuçları olacağını ileteceğim." ifadelerini kullandı.