ABD Başkanı Biden'ın gafları Trump'ın diline düştü! Böyle taklit etti...

ABD Başkanı 80 yaşındaki Joe Biden, son dönemlerde, kamuoyunun yaşlılığına bağladığı problemler yaşadı. Kimi zaman nerede olduğunu anlayamadı, kimi zaman kürsüden nasıl ineceğini kestiremedi, kimi zaman ise düştü. Yaklaşan seçimlerde selefi Donald Trump, Biden'a göre bir adım önde görünüyor. Biden'dan 3 yaş küçük olan Trump, kamuoyunun gözünde de ABD'nin Biden'dan sonraki 47. başkanı olma yolunda önemli bir avantaja sahip.

TRUMP'TAN BIDEN TAKLİDİ

Trump, seçim çalışmaları kapsamında Joe Biden'ın yaşlılığı üzerinden bir siyasi kampanya yürütmeye başladı.

Öyle ki, Kaliforniya eyaletinin Anaheim şehrindeki kürsü konuşmasında Trump, Biden'ın taklidini yaptı.

Yaptığı taklit sırasında Trump, Biden'ın son dönemde kameralar karşısında yaptığı gafları ele aldı.





