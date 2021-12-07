ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin bugün görüşecek! Gündem Ukrayna

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, telefon üzerinden yaptığı brifingde, gazetecilere Biden-Putin görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Biden'ın söz konusu görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemeye çağıracağını aktaran yetkili, "Biden, Rusya'nın ileri gitmesi durumunda bunun bedelleri konusunda uyarıda bulunacak. Ayrıca Biden, konunun çözümü için diplomatik yolların izlenmesine teşvik edecek." ifadesini kullandı.

Yetkili, Biden'ın Putin'i Ukrayna işgalinin ekonomik sonuçları konusunda da uyaracağını belirterek, Başkanın bu durumda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı müttefikleriyle konuşacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin atacağı askeri adımlar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan yetkili, bölgeye NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimalini de reddetmedi.

BEYAZ SARAY: ASKERİ MÜDAHALE İLK TERCİHİMİZ DEĞİL

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Psaki, görüşmenin ana konusunun Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması olacağını aktardı.

Psaki, Biden'ın mevkidaşını Ukrayna'yı işgalin sonuçları konusunda uyaracağı ve diplomasi çağrısı yapacağını vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekilme ve diplomatik yolları izleme zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin bölgeye askeri olarak dahil olup olmayacağı sorusuna Psaki, "Bu, bizim ilk tercihimiz değil." yanıtını verdi.

BIDEN'IN "TARTIŞMALI" DEMOKRASİ ZİRVESİ BRİFİNGDE GÜNDEME GELDİ

Brifingde, bir gazeteci, Psaki'ye Biden'ın 9-10 Aralık'ta yapacağı "tartışmalı" Demokrasi Zirvesi'ne ilişkin "Bu zirveye insan haklarıyla ilgili sıkıntıları olan Filipinler ve Pakistan davet edilirken, bir AB üyesi olan Macaristan ve NATO üyesi Türkiye neden davet edilmedi?" sorusunu yönlendirdi.

Psaki, söz konusu zirvenin ABD hükümet yetkililerinin sivil toplum liderleri ve yabancı liderler ile demokrasiyi savunmak için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu zirveye dahiliyet ya da davet, davetlilerin demokrasiye yaklaşımlarının onaylandığı anlamına gelmez. Ya da bu zirveye dahil edilmemiş olmak bir hoşnutsuzluk demek değildir." yorumunda bulundu.

