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ABD Başkanı Joe Biden: Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var

13.05.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden: Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"YAKIN ZAMANDA BİR AÇIKLAMA YAYIMLAYACAĞIZ"

İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

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"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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İsrail Joe Biden

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