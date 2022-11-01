ABD Başkanı Joe Biden ve eşinden Cadılar Bayramı kutlaması: Çocuklara şeker dağıttılar

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray bahçesinde çocuklarla Cadılar Bayramı'nı kutladı.
Cadılar Bayramı dekorasyonu ile süslenen bahçede Biden çifti, acil kurtarma ekipleri temalı kutlamada itfaiyeci, hemşire, polis kostümleri giymiş çocuklarla şakalaşarak onlara şeker ve hediyeler dağıttı, birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.
Beyaz Saray’ın güney kapısından aileleri ile gelen yüzlerce çocuk, rengarenk kostümleri ile ilginç görüntüler oluşturdu.
Biden, başında beysbol şapkası ile misafirleri karşılarken, eşi Jill Biden'ın üzerindeki kanatlı kelebek kostümü dikkat çekti.
Biden çifti, geçen yıl Avrupa seyahati nedeniyle Beyaz Saray’da çocuklarla Cadılar Bayramı'nı kutlayamamıştı. (AA)