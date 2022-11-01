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  4. ABD Başkanı Joe Biden ve eşinden Cadılar Bayramı kutlaması: Çocuklara şeker dağıttılar

ABD Başkanı Joe Biden ve eşinden Cadılar Bayramı kutlaması: Çocuklara şeker dağıttılar

01.11.2022 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı için kostüm giyen çocuklara şeker dağıttı. Biden, başında beysbol şapkası ile misafirleri karşılarken, eşi Jill Biden'ın üzerindeki kanatlı kelebek kostümü dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşinden Cadılar Bayramı kutlaması: Çocuklara şeker dağıttılar

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray bahçesinde çocuklarla Cadılar Bayramı'nı kutladı.

Cadılar Bayramı dekorasyonu ile süslenen bahçede Biden çifti, acil kurtarma ekipleri temalı kutlamada itfaiyeci, hemşire, polis kostümleri giymiş çocuklarla şakalaşarak onlara şeker ve hediyeler dağıttı, birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Beyaz Saray’ın güney kapısından aileleri ile gelen yüzlerce çocuk, rengarenk kostümleri ile ilginç görüntüler oluşturdu.

BİDEN ÇİFTİNİN KOSTÜMLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Biden, başında beysbol şapkası ile misafirleri karşılarken, eşi Jill Biden'ın üzerindeki kanatlı kelebek kostümü dikkat çekti.

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Biden çifti, geçen yıl Avrupa seyahati nedeniyle Beyaz Saray’da çocuklarla Cadılar Bayramı'nı kutlayamamıştı. (AA)

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Joe Biden Jill Biden Cadılar Bayramı abd

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