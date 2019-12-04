ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi." dedi.

Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan ile planlanmamış bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi. Suriye'yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye'ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor. Bence insanlar buna şaşırdı. Belli ki bu konuda bana itibar edenler var ama muhtemelen etmiyorlar." diye konuştu.

Türkiye ile Suriye sınırının uzun süredir kargaşa içinde olageldiğini belirten Trump, "Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Askerlerimiz petrolün olduğu yerde. Ben böyle istiyorum. Onlar kendi sınırlarını devriye gezerler ve bunu yapıyorlar." ifadelerini kullandı.