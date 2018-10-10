ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili konuştu.
Trump, "Üst düzey yetkililerle görüştüm. Bu kötü bir durum. Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum. Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek istiyorum. Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz" ifadelerini kullandı.
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