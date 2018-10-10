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ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2018 19:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında 'Suudi yetkililerle konuştum, son derece kötü bir durum' açıklamasını yaptı. Trump, 'Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek isterim' dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili konuştu.

'TÜRKİYE İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ'

Trump, "Üst düzey yetkililerle görüştüm. Bu kötü bir durum. Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum. Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek istiyorum. Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Trump: “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz”Trump: “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz”
Trump'a büyük şok! İstifalar art arda geldiTrump'a büyük şok! İstifalar art arda geldi
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