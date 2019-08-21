HABER

ABD Başkanı Trump'tan çok tartışılacak hamle!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkeye yasa dışı yollarla giren ailelerin gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan mahkeme kararını yürürlükten kaldırarak yerine, süresiz gözaltı öngören yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi Madhuri Grewal söz konusu düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu düzenleme, Trump yönetiminin yeniden hedefi haline gelen çocuklara yönelik zalimce bir saldırı' dedi.

ABD Başkanı Trump'tan çok tartışılacak hamle!

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, düzenlediği basın toplantısında, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ailelerin yasal gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan ve "Flores Uzlaşması" olarak bilenen mahkeme kararının göçmen sorunu konusunda yasal boşluk yarattığını belirtti.

Söz konusu mahkeme kararı yerine, göçmen ailelerin süresiz olarak gözaltında tutulmasını öngören yeni bir düzenleme getireceklerini ve böylece yasa dışı göçmen ailelerin sayısının azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan McAleenan, şöyle konuştu:

"Yeni düzenleme, Flores'teki bu temel yasal boşluğu doldurarak, göçmen sistemimizdeki entegrasyonu yeniden sağlayacak ve göçmen krizini tetikleyen önemli bir faktörü ortadan kaldırmış olacak."

'ÇOCUKLARA YÖNELİK ZALİMCE BİR SALDIRI'

Öte yandan Trump yönetiminin bu adımına yönelik tepkiler de gecikmedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi Madhuri Grewal yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Bu düzenleme, Trump yönetiminin yeniden hedefi haline gelen çocuklara yönelik zalimce bir saldırı. Hükümet çocukları hapse atmamalı ve kesinlikle daha fazla çocuğu daha uzun süre hapiste tutmanın yollarını aramamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun zamandır, göçmenlere yönelik adımlarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Trump yönetiminin bu düzenlemesi, yürürlüğe konmadan önce Flores Uzlaşmasını denetleyen yargıcın da önüne gelecek. Herhangi bir yasal sorunla karşılaşmaması durumunda bu hafta sonu gündeme alınacak düzenleme yayımlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek. (AA)

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Beş AB Ülkesinden İtalya Açıklarında Mahsur Kalan Göçmenlere Yardım EliBeş AB Ülkesinden İtalya Açıklarında Mahsur Kalan Göçmenlere Yardım Eli
‘Petrol İhracatımız Sıfırlanırsa Deniz Yolları Güvenli Olmayacak’‘Petrol İhracatımız Sıfırlanırsa Deniz Yolları Güvenli Olmayacak’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Trump

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler ABD'ye ait İHA düşürdü

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.