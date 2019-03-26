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ABD Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz hakim karşısında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul, DHA - CASUSLUK suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz, öğleden sonraki oturumda ifadesini tamamlayarak beraatini istedi.  Mahkeme başkanı, iddianamede yer alan Whatsapp yazışmalarında FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonları itibarsızlaştırdığına ilişkin mesajları ve Amerika Başkonsolosluğu çalışanlarının yer aldığı Whatsapp grubunun 8 Aralık 2015 günü FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonların başladığı gün neden kurulduğunu sordu.

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul, DHA - CASUSLUK suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz, öğleden sonraki oturumda ifadesini tamamlayarak beraatini istedi.

Mahkeme başkanı, iddianamede yer alan Whatsapp yazışmalarında FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonları itibarsızlaştırdığına ilişkin mesajları ve Amerika Başkonsolosluğu çalışanlarının yer aldığı Whatsapp grubunun 8 Aralık 2015 günü FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonların başladığı gün neden kurulduğunu sordu. Metin Topuz ise FETÖ'den gözaltına alınanları televizyon ve gazete haberlerinden öğrenip gruba yazdığını belirtti. Whatsapp grubunun bilgilendirme amaçlı kurulduğunu belirten Topuz, grup üyelerinin de amirleri olduğunu, FETÖ'ye yönelik operasyonlar ile kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

"RIZA ZARRAB'IN ABD'DE TUTUKLANDIĞINI GAZETELERDEN OKUDUM"

Mesajlarda yer alan Rıza Zarrab ile ilgili olarak ise Topuz, Zarrab Ailesi'nin 1990'dan itibaren Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) radarında olduğunu belirtti. Topuz, "Amirim Kimberly Elliott'un gönderdiği mesajda Zarrab Ailesi'nin eskiden beri para aklayan bir aile olduğunu yazdı. 1990'lardan beri Zarrab Ailesi yasa dışı yollardan özellikle uyuşturucu ticaretinden kazanılan paraları doğudan batıya aktardığı biliniyor. Rıza Zarrab'ın ABD'de tutuklandığını gazetelerden okudum" dedi.

"ÖNGÖRÜM RIZA ZARRAB'IN KONUŞACAĞIYDI"

Rıza Zarrab için öngörüde bulunarak 'O İranlı konuşur' dediğini belirten Topuz, "Tecrübelerime göre bu gibi şahıslar kendilerini kurtarmak adına çevresindekileri söyleyebilirler. ABD adalet sisteminde işbirliği yapmak sıklıkla görülür. Tamer Erdoğan davası buna örnektir" dedi.

Mahkeme Başkanının yazışmalarda 'Başkan Obama umarım savcıyı suçlamaz' demekle neyi kastettiniz sorusu üzerine Topuz da "Biraz şaka yollu bir yorum olarak değerlendirebilirsiniz" diye konuştu.

"HAİN ÖRGÜTLE BAĞIM YOK"

Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ı tanımadığını belirten Metin Topuz, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ/PDY terör örgütüyle ilişkim olmadı. Hayat görüşüm açısından bana tamamen zıt olan örgütle bağım yoktur. 2003'ten beri Kadıköy'de aynı evde, 1995'ten beri de aynı cep telefonu numarasını kullanıyorum. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında laik, bağımsız Türkiye savunucusuyum. Casusluk ya da vatanıma, milletime ihanet etmedim. Ben aşağılık bir insan değilim. Masumum. Hain örgütle zerre kadar ilgim yok. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı gözaltına alındığı gün polislere, 'Ben FETÖ'den mi alındım' diye sorduğunu hatırlatması üzerine Metin Topuz, böyle bir diyoloğu hatırlamadığını söyledi.

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