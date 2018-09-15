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ABD bir skandal karara daha imza attı! Filistinlilere yapılan son yardımlar da durduruluyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2018 20:40 | Son Güncelleme

Son dönemlerde Filistin'e karşı attığı adımlarla gündeme gelen ABD'nin Filistin ile İsrail arasında ilişki kurulması için yapılan sivillere yönelik programlara harcadığı milyonlarca doları da engellemeye başladığı bildirildi. Yetkililer, uzun yıllardır hem Cumhuriyetçi hem de Demokratik ABD yönetimlerinin Filistin ve İsrail için en önemli arabulucu olduğunu dile getirerek, son dönemlerde bu konuda Trump'ın aldığı kararları "diplomasi başarısızlığı" olarak niteledi.

ABD bir skandal karara daha imza attı! Filistinlilere yapılan son yardımlar da durduruluyor!

New York Times'ın görüştüğü eski ve yeni devlet yetkilileri, ABD'nin Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı kapsamında, Filistin ve İsrail halklarını bir araya getirerek ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen programlara ayırdığı fonları bir bir durdurma kararı aldığını ve ülkenin Filistinlilere yönelik son yardımları da bitireceğini söyledi.

Trump yönetiminin Filistinli sivillere yönelik artık fon ayırmayı reddettiği programlar arasında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Çatışma Yönetimi ve Yatıştırma Programı, Doğu ve Batı Kudüs'teki çocukları bir araya getiren Kids4Peace (Barış için çocuklar) gibi programların bulunduğu kaydedildi.

SADECE İSRAİL VE ARAPLAR FAYDALANABİLECEK

Yetkililer, yapılan fon kesintileri sonucunda sadece İsrailli Yahudi ve Arapların ABD'nin yardımından yararlanabileceğinin altını çizdi.

USAID'den yapılan açıklamada da "Ajans şu anda Trump yönetiminin Filistin'e yardım konusunda aldığı son kararlar nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere ulaşamıyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu programlar, ABD bütçesinden ayrılan milyonlarca dolarla özellikle genç Filistinliler ile İsrailliler arasında birebir iletişim kurulması için Batı Şeria ve Gazze gibi bölgelerde çalışmalar yürütüyor.

"DİPLOMASİ BAŞARISIZLIĞI"

Yetkililer, uzun yıllardır hem Cumhuriyetçi hem de Demokratik ABD yönetimlerinin Filistin ve İsrail için en önemli arabulucu olduğunu dile getirerek, son dönemlerde bu konuda Trump'ın aldığı kararları "diplomasi başarısızlığı" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da New York Times'ın haberini resmi Twitter hesabından paylaşarak, "İsrailliler ve Filistinliler özellikle çocuklar arasında ilişki kurulmasının önemine inanıyorum. Eğer Filistin, görmediği bir planı görmeden reddetmeye ve kınamaya devam ederse hem Filistinli hem de İsrailli çocuklar kaybedecek ve tüm bu programların bir anlamı kalmayacak. Umarım Filistin anlaşmaya yanaşır, bekleyip görelim." yorumunda bulundu.

Daha önce elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan, ardından Filistinlilere yapılan yardımları keseceğini duyuran Trump yönetimi son olarak 1994'te Washington'da açılan FKÖ ofisinin kapatılacağını da açıklamıştı.

Bu kararların, Filistinlilere düşmanca tavrın yansıması olduğunu vurgulayan uzmanlar, ayrıca ABD'nin bu uygulamalarla "Filistin yönetimine kendi vizyonu ve planlarını dayatmaya çalıştığını, bu şekilde Filistinlileri Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmeye zorladığını" dile getiriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin israil yardım

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