ABD bir skandal karara daha imza attı! Filistinlilere yapılan son yardımlar da durduruluyor!

New York Times'ın görüştüğü eski ve yeni devlet yetkilileri, ABD'nin Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı kapsamında, Filistin ve İsrail halklarını bir araya getirerek ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen programlara ayırdığı fonları bir bir durdurma kararı aldığını ve ülkenin Filistinlilere yönelik son yardımları da bitireceğini söyledi.

Trump yönetiminin Filistinli sivillere yönelik artık fon ayırmayı reddettiği programlar arasında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Çatışma Yönetimi ve Yatıştırma Programı, Doğu ve Batı Kudüs'teki çocukları bir araya getiren Kids4Peace (Barış için çocuklar) gibi programların bulunduğu kaydedildi.

SADECE İSRAİL VE ARAPLAR FAYDALANABİLECEK

Yetkililer, yapılan fon kesintileri sonucunda sadece İsrailli Yahudi ve Arapların ABD'nin yardımından yararlanabileceğinin altını çizdi.

USAID'den yapılan açıklamada da "Ajans şu anda Trump yönetiminin Filistin'e yardım konusunda aldığı son kararlar nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere ulaşamıyor." ifadesine yer verildi.