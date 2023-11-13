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ABD bu kez oraya saldırdı: İran'a gözdağı! Bölge diken üstünde, vurulan hedefler dikkat çekti

13.11.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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Hamas-İsrail çatışmasının patlak vermesinden sonra bölgede gerilimi gitgide artıran gelişmeler yaşanıyor. İsrail'e destek amacıyla bölgeye uçak gemilerini gönderen ABD son olarak Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirdi. CENTCOM'un hedefinde İran'a yakın gruplar vardı.

ABD bu kez oraya saldırdı: İran'a gözdağı! Bölge diken üstünde, vurulan hedefler dikkat çekti

Gazze'deki savaşın diğer ülkelere sıçrayıp yayılması tüm dünyanın en büyük endişelerinden biri haline geldi. İsrail katliamını sürdürürken son günlerde Batı ülkelerinden de özellikle sivillerin öldürülmesine yönelik tepkiler geliyor. ABD de İsrail ile her konuda anlaşamadıklarını belirtse de İsrail'e her türlü desteği vermeyi sürdürüyor. İran savaşa hala doğrudan müdahil olmadı ancak ABD'nin son saldırısı sonrası bölge diken üstünde!

ABD'DEN SURİYE'DE HAVA SALDIRISI

ABD'nin son saldırısını Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) duyurdu. Açıklamada Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

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CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti.

Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.

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GEÇEN GÜN DE SURİYE'DE OPERASYON DÜZENLEMİŞLERDİ

Öte yandan ABD geçtiğimiz perşembe de yine Suriye'de İran'a yakın grupları hedef aldığını duyurmuştu. Söz konusu hava saldırısının Suriye ve Irak'ta ABD vatandaşlarına yönelik düzenlenen saldırılara karşılık olduğu belirtilen açıklamada, Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığı ve sonucuna dair bilgi paylaşılmamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye abd
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