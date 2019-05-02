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ABD Büyükelçiliği'nden Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'deki görüşmelerine ilişkin açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Büyükelçilik, "Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Türkiye'deki görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme için çalışacağız. Suriye konusundaki görüşmeler yakın gelecekte devam edecek." açıklamasında bulundu.

ABD Büyükelçiliği'nden Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'deki görüşmelerine ilişkin açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili RaeJean Stokes, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." dedi.

Stokes, yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelerek bir dizi önemli temaslarda bulunduğunu belirtti.

Sözcü Vekili Stokes, görüşmelerde Suriye'de ortak endişelerde nasıl ilerleme kaydedilebileceği, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları, ABD'nin askerlerini çekmesiyle Suriye'nin kuzeyinde istikrarın ve güvenliğin tesisinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Suriye savaşıyla ilgili 2254 sayılı kararı ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması gibi konuların ele alındığına işaret etti.

"GÖRÜŞMELER POZİTİF VE YAPICIYDI"

Stokes, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye ile ilgili ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte de bu görüşmelere devam etmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçiliği James Jeffrey

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yasasın reyiz.vatandaşın yüzüne nasıl bakıyorsun, yok abd yok pyd karanlık kapıların ardında ne projeler yaptınızmı türkiyenin güneyine kocaman bir kurdistani kudurdunuz, vah benim türk vatandaşım ne kadarda aptalmisiz iki yüzlü Bop prejesinin eş baskani, ABD ajanı bu ülkede türk halkını iyice aldattınız, aynen turgut özal gibi bir kazikta, reyiz attı, abde senide pelsivlanaya götürür allah belanızı versin vatan hainleri baş çalanların uşakları
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