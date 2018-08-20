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ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

İBRAHİM KALIN: SALDIRIYI KINIYORUZ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılması olayıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

İBRAHİM KALIN: SALDIRIYI KINIYORUZ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılması olayıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" dedi.

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