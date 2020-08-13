ABD'de 40 bin dönümlük yangın

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yangın çıktı.

Los Angeles'da çıkan yangının dumanları 100 kilometre öteden görülebiliyor.

Yetkililer kırsal alanda başlayan yangının kısa sürede 40 bin dönümlük alana yayıldı.

40 bin dönüm, 10 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor.

Şimdiye kadar 100'den fazla evin yangın nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Yangına yüzlerce itfaiye erinin müdahale ettiği bildirildi.

Geniş alana yayılan yangının kontrol edilemediği belirtiliyor.

