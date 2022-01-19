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ABD'de 5G kaosu: Bazı uçuşlar iptal oldu! Şirketlerden erteleme açıklaması geldi

19.01.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li havayolu şirketleri, C-Bandı spektrumlu 5G hizmetinin devreye girmesinin uçuşlarda "felaket boyutunda kaosa" neden olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Havayolları şirketleri ise endişeler nedeniyle bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı. Ayrıca, bir erteleme haberi de geldi.

ABD'de 5G kaosu: Bazı uçuşlar iptal oldu! Şirketlerden erteleme açıklaması geldi

Yüksek bağlantı hızı sağlamayı amaçlayan 5G hizmeti, şu sıralar ABD'de tartışma konusu.

5G'nin tartışma konusu haline gelmesi, yeni C-Bandı spektrumlu 5G'nin hizmete girmesi ile birlikte uçuşlarda yaşanabilecek risklerden kaynaklandı.

UÇUŞLARI ERTELEDİLER

Öyle ki Emirates, Air India, ANA ve Japan Airlines gibi ABD'ye uçuş yapan havayolu şirketleri, C-Bandı spektrumlu 5G'nin araçlara müdahale edebileceği konusundaki endişeler nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ettiklerini açıkladılar.

Emirates, bir sonraki duyuruya kadar Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Miami (MIA), Newark (EWR), Orlando (MCO), San Francisco (SFO) ve Seattle (SEA) varışlı uçuşları askıya alacağını söyledi.

Air India, Twitter'dan yolcularına bilgilendirme yaptı.

ERTELEME AÇIKLAMASI

Son olarak, hem operatör şirketi AT&T hem de Verizon, belirli havaalanlarının yakınında 5G hizmetlerine geçişi ertelediklerini açıkladı.

AT&T, konuyla ilgili Amerikan Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA), hayal kırıklığına uğradığını iletti.

KAOS UYARISI YAPILMIŞTI

ABD'deki havayolu şirketleri, C-Bandı spektrumlu 5G'nin uçuş programlarında “felaket boyutunda kaosa" neden olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Endişenin nedeni, C-Bandı spektrumlu 5G sinyallerinin bazı uçaklarda kullanılan radar altimetrelerine müdahale ederek bir güvenlik sorunu yaratma riskiydi.

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Anahtar Kelimeler:
5G
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