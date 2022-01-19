ABD'de 5G kaosu: Bazı uçuşlar iptal oldu! Şirketlerden erteleme açıklaması geldi

Yüksek bağlantı hızı sağlamayı amaçlayan 5G hizmeti, şu sıralar ABD'de tartışma konusu.

5G'nin tartışma konusu haline gelmesi, yeni C-Bandı spektrumlu 5G'nin hizmete girmesi ile birlikte uçuşlarda yaşanabilecek risklerden kaynaklandı.

UÇUŞLARI ERTELEDİLER

Öyle ki Emirates, Air India, ANA ve Japan Airlines gibi ABD'ye uçuş yapan havayolu şirketleri, C-Bandı spektrumlu 5G'nin araçlara müdahale edebileceği konusundaki endişeler nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ettiklerini açıkladılar.

Emirates, bir sonraki duyuruya kadar Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Miami (MIA), Newark (EWR), Orlando (MCO), San Francisco (SFO) ve Seattle (SEA) varışlı uçuşları askıya alacağını söyledi.

Air India, Twitter'dan yolcularına bilgilendirme yaptı.

#FlyAI: Due to deployment of the 5G communications in USA,we will not be able to operate the following flights of 19th Jan'22:



AI101/102 DEL/JFK/DEL

AI173/174 DEL/SFO/DEL

AI127/126 DEL/ORD/DEL

AI191/144 BOM/EWR/BOM



Please standby for further updates.https://t.co/Cue4oHChwx — Air India (@airindiain) January 18, 2022

ERTELEME AÇIKLAMASI

Son olarak, hem operatör şirketi AT&T hem de Verizon, belirli havaalanlarının yakınında 5G hizmetlerine geçişi ertelediklerini açıkladı.

AT&T, konuyla ilgili Amerikan Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA), hayal kırıklığına uğradığını iletti.

KAOS UYARISI YAPILMIŞTI

ABD'deki havayolu şirketleri, C-Bandı spektrumlu 5G'nin uçuş programlarında “felaket boyutunda kaosa" neden olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Endişenin nedeni, C-Bandı spektrumlu 5G sinyallerinin bazı uçaklarda kullanılan radar altimetrelerine müdahale ederek bir güvenlik sorunu yaratma riskiydi.

