ABD'de 5G kaosu: Bazı uçuşlar iptal oldu! Şirketlerden erteleme açıklaması geldi

Yüksek bağlantı hızı sağlamayı amaçlayan 5G hizmeti, şu sıralar ABD'de tartışma konusu.

5G'nin tartışma konusu haline gelmesi, yeni C-Bandı spektrumlu 5G'nin hizmete girmesi ile birlikte uçuşlarda yaşanabilecek risklerden kaynaklandı.

Öyle ki Emirates, Air India, ANA ve Japan Airlines gibi ABD'ye uçuş yapan havayolu şirketleri, C-Bandı spektrumlu 5G'nin araçlara müdahale edebileceği konusundaki endişeler nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ettiklerini açıkladılar.

Emirates, bir sonraki duyuruya kadar Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Miami (MIA), Newark (EWR), Orlando (MCO), San Francisco (SFO) ve Seattle (SEA) varışlı uçuşları askıya alacağını söyledi.

Air India, Twitter'dan yolcularına bilgilendirme yaptı.

#FlyAI: Due to deployment of the 5G communications in USA,we will not be able to operate the following flights of 19th Jan'22:



AI101/102 DEL/JFK/DEL

AI173/174 DEL/SFO/DEL

AI127/126 DEL/ORD/DEL

AI191/144 BOM/EWR/BOM



Please standby for further updates.https://t.co/Cue4oHChwx