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  4. ABD'de 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü

ABD'de 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü

17.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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ABD'de 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü

ABD'nin Seattle eyaletinde yaşayan 90 yaşındaki Fran Goldman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı randevusunu kaçırmamak için, yolları kapatan kara rağmen yaklaşık 10 kilometre yürüyerek aşı olduğunu söyledi.

Amerikan Fox kanalı ile anlaşmalı yerel TV'ye konuşan Goldman, aşı randevusu almak için haftalarca uğraştığını anlattı.

Aldığı Kovid-19 aşısı randevusuna 30 santimetreden fazla yağan kar nedeniyle hastaneye araçla gitmesinin mümkün olmadığını bildiği için yürüyerek gitme kararı aldığını belirtti.

BİR GÜN ÖNCEDEN DENEME YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

İlerlemiş yaşına rağmen her gün yürüyüş yaptığını anlatan Fran Goldman, 'işini garantiye almak için' aşı randevusundan bir gün önce deneme yürüyüşü yaptığını ifade etti.

Goldman, gidiş-geliş 10 kilometreye yakın olan hastane yolunun 3'te 2'sini yürüdüğünü ve sonraki gün tamamını yürüyebileceğine kanaat getirdiğini kaydetti.

Daha sonra yürüyerek hastaneye gittiğini belirten Goldman, "Aşı oldum ve sonra hiçbir tepki olmadığından emin olmak için oturup 15 dakika beklemem gerektiği söylendi.

Hava izin verdiği sürece ikinci aşı randevusuna gitmeyi umuyorum. Başka seçenek olmazsa tekrar yürüyerek gidip aşımı yine olacağım" dedi.

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