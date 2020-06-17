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  4. ABD'de 92 yaşındaki kadına yumruklu saldırı anı kamerada

ABD'de 92 yaşındaki kadına yumruklu saldırı anı kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde, daha önce yaklaşık 100 kadar suçtan gözaltına alınan bir kişi, yoldan geçerken 92 yaşındaki bir kadına yumruk attı. Yaşlı kadın aldığı darbeyle yere düşerek yaralanırken, polis o anları kaydeden sokak kamerasının görüntülerini yayınladı.

New York'un Manhattan bölgesinde yürüme değnekleriyle yürüyen yaşlı bir kadın, yoldan geçen Rashid Brimmage (31) tarafından yumruklandı. Yüzüne darbe alan kadın, yere yuvarlanarak başını çarptı. Polis, saldırganın geçmişte 100 kadar ayrı suçtan gözaltına alındığını ifade etti. Brimmage'in, polis tarafından en son mart ayında işlediği bir suçtan gözaltına alındığı bildirildi. Yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Saldırı anlarının anbean yansıdığı sokak kamerasının görüntülerini, polis kamuoyuyla paylaştı.

(DHA)

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