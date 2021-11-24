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  4. ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Küçük kızın odasındaki kamerayı hacklediler

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Küçük kızın odasındaki kamerayı hacklediler

24.11.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Mississippi eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir bilgisayar korsanı, çocukların güvenliği için odaya yerleştirilen kamerayı ele geçirdi, 8 yaşındaki kız çocuğuyla konuştu. Çocuğun korku dolu anları ise anbean kaydedildi.

Ashley LeMay isimli kadın, hemşire olarak çalıştığı hastanede gece nöbetlerine kaldığı için çocuklarının odasına kamera koydu. Ancak güvenlik kamerasını internet üzerinden hackleyen kişiler odada yalnız bulunan 8 yaşındaki Alyssa ile konuşmaya başladılar. Sesin nereden geldiğinden emin olamayan 8 yaşındaki çocuk önce korktu, annesine seslendi ve sesin nereden geldiğini bulmak için oyuncaklarını kontrol etti. Sesin nereden geldiğini anlamayan çocuk, odadan korkarak ayrıldı.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından durumu öğrenen anne LeMay ise kızı için çok endişe ettiğini belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan kadın, "Bu çok rahatsız edici" diye konuştu. Olay sonrası odada bulunan kameraların sahibi olan şirketi ise kullanıcı güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, olayın araştırıldığı açıklamasını yaptı.

(DHA)

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