ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Küçük kızın odasındaki kamerayı hacklediler

Ashley LeMay isimli kadın, hemşire olarak çalıştığı hastanede gece nöbetlerine kaldığı için çocuklarının odasına kamera koydu. Ancak güvenlik kamerasını internet üzerinden hackleyen kişiler odada yalnız bulunan 8 yaşındaki Alyssa ile konuşmaya başladılar. Sesin nereden geldiğinden emin olamayan 8 yaşındaki çocuk önce korktu, annesine seslendi ve sesin nereden geldiğini bulmak için oyuncaklarını kontrol etti. Sesin nereden geldiğini anlamayan çocuk, odadan korkarak ayrıldı.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından durumu öğrenen anne LeMay ise kızı için çok endişe ettiğini belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan kadın, "Bu çok rahatsız edici" diye konuştu. Olay sonrası odada bulunan kameraların sahibi olan şirketi ise kullanıcı güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, olayın araştırıldığı açıklamasını yaptı.

(DHA)

