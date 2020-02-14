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ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 01:55 | Son Güncelleme

ABD'de mahkeme, Microsoft'un kazandığı ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesinin durdurulması için Amazon'un talebini kabul etti. Yarın başlaması planlanan projeyle ilgili henüz gerekçeli kararını sunmayan yargıç, durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı Amazon'un 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar verdi.

ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu

Pentagon'un tartışmalara neden olan 10 milyar dolarlık JEDI ihalesine, Washington DC Bölge Mahkemesi müdahale etti.

Amazon şirketinin, Pentagon'un JEDI ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle açtığı davada Yargıç Patricia Campbell-Smith, davanın devamını gerekçe göstererek Microsoft'un projeye başlamasını durdurdu.

Yargıç, yarın başlaması planlanan projeyle ilgili gerekçeli kararını henüz sunmazken, Amazon'un durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar verdi.

Amazon, dava dosyasında ihalenin tekrar değerlendirilmesini talep ederken, aynı zamanda projenin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Açtığı davaya ilişkin yaptığı açıkalamada Amazon, "JEDİ değerlendirme süreci, birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer vermişti.

Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

PENTAGON'UN 10 MİLYAR DOLARLIK JEDİ İHALESİNİ, MICROSOFT KAZANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem oldu.
Amazon'un bu davayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

Pentagon'un JEDİ ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren projenin 10 yılda tamamlanması planlanıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon bulut projesi Amazon Jeff Bezos

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