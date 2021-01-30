HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı

ABD’de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı

30.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağış sonrası meydana gelen balçıkta mahsur kalan iki at, 18 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti ve bağlı kentlerinde meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Salinas kenti civarındaki bir çok bölge yağmur sonrası oluşan heyelan nedeniyle balçığa gömüldü. Kentte göüğüne kadar balçığa batan at ve yavrusu bölgede incelemelerde bulunan Kaliforniya Arama Kurtarma birimleri tarafından farkedildi.

KURTARMA ÇALIŞMASINA İŞ MAKİNASI DA KATILDI

Olay yerine gelen Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği yetkilleri balçıkta mahsur kalan at ve yavrusunu için seferber oldu. Atları kurtarmak için yoğun çaba harcayan yetkililer, iş makinasıyla müdahale etti. 18 saatlik süren kurtarma operasyonu Zulmü Önleme Derneği yetkililerin kamerasına yansıdı.Soğuk havada donma tehlikesi yaşayan atların durumunun iyi olduğu belirtilirken, atların veterinerde tedavi altına alındığı bildirildi.

5

Kaynar: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Biden'ın ticaret temsilcisi seçimi Çin'e Mesaj mı?Biden'ın ticaret temsilcisi seçimi Çin'e Mesaj mı?
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

DSÖ’den AB’ye aşı ihracat izni eleştirisi: Salgın sürecini uzatabilir

DSÖ’den AB’ye tepki: Salgın sürecini uzatabilir

Biden'ın ticaret temsilcisi seçimi Çin'e Mesaj mı?

Biden'ın ticaret temsilcisi seçimi Çin'e Mesaj mı?

Putin'den Yunanistan'ın davetine 'olumsuz' yanıt

Putin Yunanistan'ın davetini reddetti!

Japonya'da akılalmaz olay: Ölen annesini 10 yıl dondurucuda sakladı

Akılalmaz olay: Ölen annesini 10 yıl dondurucuda sakladı

ABD’de salgınla mücadelede son durum ne?

İşte salgınla mücadelede ABD'deki son durum

Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür mevcut aşıları nasıl etkiler?

İngiltere'de tespit edilen yeni tür mevcut aşıları nasıl etkiler?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.