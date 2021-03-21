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ABD’de bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var

21.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.

ABD’de bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde bulunan bir nargile kafede bıçaklı kavga çıktı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kavganın Greenfield Road’daki nargile kafede yerel saatle 04.40’ta meydana geldiği ifade edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK

Polis, kavgada 8 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye sevk edildiğini bildirerek, yaralıların arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığını açıkladı.

Polis ayrıca, kavga sırasında bir kişinin ateş açtığını ancak olay mahallinde kimsenin vurulmadığını bildirdi. (İHA)

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