ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti

Washington Post'un haberine göre, Biden yönetimi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP) gönderdiği notta, Donald Trump döneminde göçmenler konusunda kullanılan bazı terimlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

ARTIK BU SÖZCÜKLER KULLANILACAK

Buna göre, Trump döneminde kullanılan "yasa dışı yabancı" terimi değiştirilerek "yasa dışı" kelimesi yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" sözcükleri kullanılacak.

Ayrıca, göçmenlerin toplumla bütünleşmesi için kullanılan "asimilasyon" kelimesinin yerine de "entegrasyon" sözcüğü gelecek.

DAHA 'İNSANİ' BİR SİSTEM KURULMASI ÇABALARI

Biden yönetiminin yaptığı söz konusu değişikliğin, Trump yönetiminin eleştirilen göçmenlik politikalarının kaldırılarak yerine daha "insani" bir sistem kurulması çabaları kapsamında yapıldığı aktarıldı.

(AA)

