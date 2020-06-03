ABD'de bir ilk! Köpeğin korona testi pozitif çıktı

Cuma günü ABD'de federal sağlık çalışanlarının yaptığı açıklamaya göre bir Alman çoban köpeği, ABD'de yeni koronavirüsle enfekte olduğu bilinen ilk vaka oldu.

Yetkililerin yaptığı açıklamada köpeğin sahiplerinden birinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, diğer sahibinin semptomları gösterdiği belirtildi.

Alman çoban köpeği ile aynı evde yaşayan ikinci köpekte ise herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadı; ancak bu köpeğin vücudunda virüse karşı antikor olduğu tespit edildi.

Bu haber, geçen hafta New York Times tarafından Winston’da pug cinsi bir köpeğin koronavirüs şüphesi taşıdığı; ancak test sonuçlarının negatif olduğu haberinden sonra ortaya çıktı.

Haberi yayınlayan haber ajansına göre, virüsün yayılımında hayvanların önemli bir rol oynadığına dair yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. ABD Tarım Bakanlığı ise konuyla ilgili “Mevcut sınırlı bilgilere dayanarak, hayvanların virüsü insanlara yayma riski düşük” demişti.

Pandemi başladığından beri, ikisi Hong Kong’da olmak üzere kayıtlara geçen birkaç koronavirüslü köpek vakası bulunuyor. Araştırmalar kedilerin ve gelinciklerin koronavirüs tarafından kolayca enfekte olduğunu, köpeklerin ise virüse daha az duyarlı olduğunu gösteriyor.

Alman çoban köpeğinin tamamen iyileşmesi bekleniyor; ancak sağlık yetkilileri hayvan sahiplerini virüse karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.

Haberde bahsi geçen Alman çoban köpeğinin haricinde ABD Tarım Bakanlığı kayıtlarına göre bir aslan, bir kaplan ve iki tane kedinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.



