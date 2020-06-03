HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ABD'de bir ilk! Köpeğin korona testi pozitif çıktı

ABD'de bir ilk! Köpeğin korona testi pozitif çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

ABD’de bir ilk yaşandı! Bir Alman çoban köpeğine yapılan test pozitif çıktı.

ABD'de bir ilk! Köpeğin korona testi pozitif çıktı

Cuma günü ABD'de federal sağlık çalışanlarının yaptığı açıklamaya göre bir Alman çoban köpeği, ABD'de yeni koronavirüsle enfekte olduğu bilinen ilk vaka oldu.

Yetkililerin yaptığı açıklamada köpeğin sahiplerinden birinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, diğer sahibinin semptomları gösterdiği belirtildi.

Alman çoban köpeği ile aynı evde yaşayan ikinci köpekte ise herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadı; ancak bu köpeğin vücudunda virüse karşı antikor olduğu tespit edildi.

Bu haber, geçen hafta New York Times tarafından Winston’da pug cinsi bir köpeğin koronavirüs şüphesi taşıdığı; ancak test sonuçlarının negatif olduğu haberinden sonra ortaya çıktı.

Haberi yayınlayan haber ajansına göre, virüsün yayılımında hayvanların önemli bir rol oynadığına dair yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. ABD Tarım Bakanlığı ise konuyla ilgili “Mevcut sınırlı bilgilere dayanarak, hayvanların virüsü insanlara yayma riski düşük” demişti.

Pandemi başladığından beri, ikisi Hong Kong’da olmak üzere kayıtlara geçen birkaç koronavirüslü köpek vakası bulunuyor. Araştırmalar kedilerin ve gelinciklerin koronavirüs tarafından kolayca enfekte olduğunu, köpeklerin ise virüse daha az duyarlı olduğunu gösteriyor.

Alman çoban köpeğinin tamamen iyileşmesi bekleniyor; ancak sağlık yetkilileri hayvan sahiplerini virüse karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.

Haberde bahsi geçen Alman çoban köpeğinin haricinde ABD Tarım Bakanlığı kayıtlarına göre bir aslan, bir kaplan ve iki tane kedinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
İnatçı sürücülerin gişe savaşı! Böyle sıkıştılarİnatçı sürücülerin gişe savaşı! Böyle sıkıştılar
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Diğer Haberler
Sarıkamış'ta aç kalan ayılar şehir merkezine indi

Gece vakti şehir merkezinde böyle görüntülendiler

İnatçı sürücülerin gişe savaşı! Böyle sıkıştılar

İnatçı sürücülerin gişe savaşı! Böyle sıkıştılar

Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar

İlginç çözüm! Okeyi böyle oynadılar

Avustralya’da polis 17 yaşındaki siyahi genci böyle gözaltına aldı

Polis, siyahi genci böyle gözaltına aldı

Uzmanlar uyardı: Pandemi süresince çiftler seks yaparken maske takmalı

Pandemi süresince seks yaparken dikkat!

Kıyamet günü saati ileri alındı: Kıyamete sadece 100 saniye kaldı!

1991'de felakete 17 dakika vardı, artık sadece 100 saniye var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.