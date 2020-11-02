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ABD'de bir psikolog 7 yaşındaki ikizlerini ve kendisini öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 15:25 | Son Güncelleme

ABD’de yetkililer, 55 yaşındaki psikolog bir annenin iki kızını öldürdükten sonra kendisini de öldürdüğünü belirtti.

ABD'de bir psikolog 7 yaşındaki ikizlerini ve kendisini öldürdü

Psikolog Michele Boudreau Deegan, kızları Mairy Anneleise Deegan ve Katie Elizabeth Deegan’la ölü olarak bulundu.

Deegan’ın bir arkadaşı eski eşinin çocuklarının velayetini almasından korktuğu için onları öldürmüş olabileceğini öne sürdü.

Mirror'ın haberine göre olay ABD’nin Washington eyaletinde gerçekleşti. Whatcom Belediyesi Şerif Departmanı’ndan açıkmala yapan yetkililer çocukların babasının şüpheli olarak görülmediğini söyledi.

Olay yerindeki kanıtlar Michele Boudreau Deegan’ın iki kızının ölümündeki tek şüpheli olduğunu gösteriyor.

Deegan’ın arkadaşı onu “son derece rahatsız” diye tanımladı.

Whatcom Belediyesi Şerifi Bill Elfo, “Bu araştırmaya devam ettiğimiz gerçekten trajik bir durum. Bir kişiyi bu kadar korkunç bir şey yapmaya neyin motive etmiş olabileceği hakkında daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deegan’ın bir arkadaşı Facebook’ta paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Michele harika bir kadındı. Kızlarının babalarıyla onsuz bir hayat yaşamaktan ‘korumaya’ (kesinlikle hasta, hayal edilemeyecek kadar sapkın biçimde) çabalamış olmalıydı.

Nazik ve sıcak bir arkadaştı, zeki ve anlayışlıydı, ben ve kızım dahil pek çok kişiye yardımcı olmuş yerel pratiği olan bir psikologtu.

Deegan’ın arkadaşı onun "aile içi şiddetten koruma kararı aldığı bir adamla korkunç bir velayet savaşına" girdiğini söyledi.

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