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Bir bombalı paket de ünlü oyuncuya gönderildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 13:42 | Son Güncelleme

New York Polisi, Tribeca bölgesinde şüpheli paket bulduğunu duyurdu. CNN International bombalı pakedin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü.

Bir bombalı paket de ünlü oyuncuya gönderildi!

Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'nun evinin adresi olduğu belirtildi.

robert-de-niro

ABD'li milyarder iş insanı George Soros'a hafta başında gönderilen bombanın ardından dün de ABD Gizli Servisi (CIA), eski Başkan Barack Obama’ya ve eski Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton’a gönderilen patlayıcıları bulmuştu. New York Polisi, Tribeca bölgesinde şüpheli paket bulduğunu duyurdu.

New York Polisi, Tribeca bölgesinde şüpheli paket bulduğunu duyurdu. ABD basını, bombalı pakedin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü. Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'ya ait restoranın adresi olduğu belirtildi.

Eski ABD Başkanı Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı maddenin olduğu bir paket gönderilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı. Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda da dün patlayıcı madde bulunmuştu.

Beyaz Saray, Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerine patlayıcı madde gönderilmesini kınamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Robert De Niro ABD Bombalı Paket

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
siz onu bizim milletten birine gönderin yanında bir de mangal yakarlar, ama bir de adana var ki bu konuda bak orda ne yaparlar bilmek bile istemezsiniz hahaha
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